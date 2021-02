Marsala, domani consiglio comunale urgente per l'approvazione del Bilancio 2019

28/02/2021 20:00:00

Torna a riunirsi domani il consiglio comunale di Marsala. L'assise cittadina è stata convocata dal presidente Sturiano con carattered’urgenza, per lunedì 1 marzo alle ore 17 a Sala Delle Lapidi nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile. All'Ordine del Giorno ci sarà l’approvazione del Bilancio 2019.

Le altre sedute consiliari sono in programma: mercoledì 3 marzo, lunedì 8 e giovedì 11 alle ore 17. All’ordine del giorno, l’approvazione del Regolamento per l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale Volontario comunale e dell’Agente Accertatore Ambientale comunale, e la modifica al Regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno e diversi debiti fuori bilancio.