Covid, i dati in Sicilia. 453 nuovi casi e tasso positività più basso d'Italia

28/02/2021 18:35:00

Tornano a diminuire i nuovi contagi in Sicilia dopo alcuni giorni di rialzo. La situazione nell'Isola si mantiene stabile rispetto all'aumento dei contagi a livello nazionale.

Sono 453 i nuovi casi in tutta la Regione su 24.790 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi). Il tasso di positività è all'1,8% e rappresenta è il più basso d'Italia. Rispetto a domenica scorsa si registra un +10% nei contagi ma con un incremento del 24% di tamponi effettuati.

Le vittime di oggi sono 21 mentre negli ospedali prosegue il calo dei ricoveri: sono 725 i pazienti in regime ordinario (9 in meno rispetto a ieri) e 133 quelli in terapia intensiva (-1).

Questi i nuovi casi nelle nove provincia dell'Isola: Palermo 213, Catania 54, Siracusa 41, Agrigento 39, Caltanissetta 38, Messina 27, Ragusa 26, Trapani 8 e Enna 7. In totale sono 152.558 i siciliani colpiti dal virus da inizio pandemia, 4.138 le vittime e 122.438 i guariti. Gli attuali positivi sono 25.982, di cui 25.124 in isolamento domiciliare obbligatorio.