Salvatore Napoli è il presidente neo eletto dell'Associazione Cronometristi di Trapani

28/02/2021 18:34:00

Dopo il rinnovo degli Stati Generali della Federazione Italiana Cronometristi che, nella 45^ Assemblea Nazionale svoltasi a Roma lo scorso 13 febbraio, ha eletto per il quadriennio 2021/2024 il Dott. Antonio Rondinone Presidente Nazionale ed ha ridisegnato la composizione del Consiglio Direttivo Federale, eleggendo tra i componenti il siciliano Francesco Furnò anche a Trapani, il 21 febbraio u.s., l’Assemblea dei Cronometristi dell’Associazione Cronometristi “Giovanni Sardo” si è riunita in parte in modalità online e nel pieno rispetto delle norme anti Codid-19 per il rinnovo dei propri organismi statutari. L’Associazione Cronometristi di Trapani che ha una bella e lunga storia di quasi 85 anni dei cento della Federazione Nazionale conta ben 30 Kronos Ufficiali e 9 allievi cronometristi impegnati nei campi di gara in oltre 30 discipline sportive è stata convocata per eleggere i nuovi vertici societari tra i quali il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Revisore del Fondo Comune. Con una votazione unanime è stato confermato a Presidente del sodalizio il Rag. Salvatore Napoli, figura ormai storica nel settore del cronometraggio sportivo non solo della nostra provincia, sempre aggiornato sulla evoluzione tecnologica dei nuovi sistemi di cronometraggio e sui software gestionali cui l’Associazione risulta oltremodo all’avanguardia ed il cui obiettivo non mira soltanto sulla necessaria crescita qualitativa e professionale dei Kronos ma anche a far crescere il sodalizio con l’inserimento di giovani opportunamente preparati per garantire continuità professionale alla Associazione al servizio dello Sport. L’Assemblea dei cronometristi ha provveduto anche all’elezione del nuovo Comitato Direttivo, composto di cinque componenti. Confermato nel nuovo Comitato Direttivo il Kronos Salvatore Ciaramita, già incaricato della Vice Presidenza ed altri nuovi quattro componenti per la prima volta chiamati a farne parte sono : Giuseppe Cusimano, Antonino Minaudo, Giuseppe Nolfo e Salvatore Virgilio. Si è provveduto, altresì, alla elezione del Revisore del Fondo Comune e l’Assemblea ha rinnovato nella carica il socio Barraco Paolo.

Il Presidente neo eletto, Salvatore Napoli, collegato online con i cronometristi, li ha ringraziati per la fiducia che gli è stata riconferma. Ha ringraziato anche i componenti il Comitato Direttivo che lo hanno affiancato fino al momento prima del rinnovo assicurando di continuare nel suo impegno per la crescita dell’azione che l’Associazione Cronometristi porta avanti al servizio dello Sport.Infine, come è nella sua consuetudine, senza perdere tempo alcuno, il Presidente dell’Associazione Salvatore Napoli ha immediatamente convocato con il sistema a distanza online i componenti del Comitato Direttivo neo eletti per le prime direttive e per la distribuzione delle cariche statutarie di lavoro che risultano così distribuite: Salvatore Ciaramita è stato chiamato a continuare ad espletare le funzioni di Vice Presidentementre l’attività di Segretario sarà svolta da Antonino Minaudo. Al Rag. Giuseppe Nolfo è stata affidata l’attività gestionale di Esperto di Contabilità mentre Salvatore Virgilio svolgerà il delicato compito di Responsabile delle Apparecchiature. Confermata a Gaspare Napoli la funzione di Addetto Stampa della Associazione il quale sta lavorando con il Presidente oltre che per le news dei servizi più importanti dei weekend anche per la redazione di una pagina della lunga storia della Federazione Italiana Cronometristi e della Associazione Cronometristi “G. Sardo” di Trapani da inserire nella importante pubblicazione per il centenario della F.I.Cr. che ricade proprio nel corrente anno 2021.Subito dopo il rinnovo degli Organismi Statutari sono pervenuti al Presidente Salvatore Napoli gli auguri di buon lavoro sia da parte del Presidente Nazionale della Federazione Italiana Cronometristi, Antonio Rondinone che dai Presidenti di tutte le Associazioni Cronometristi della Sicilia con i quali da sempre quella di Trapani collabora. Un ultimo appuntamento riservato ai Presidenti delle Associazioni dei cronometristi siciliani è stato quello del prossino 27 febbraio per l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale della Federazione Italiana Cronometristi in Siciliani.