E' morto il papà di Ignazio Boschetto

01/03/2021 18:03:00

Una tragica notizia a poche ore dall'inizio di Sanremo per Ignazio Boschetto, il marsalese componente de Il Volo.

Ieri sera, domenica 28 febbraio, è morto il papà di Ignazio, Vito Boschetto. L'uomo è morto a Bologna, dove vive il figlio, stroncato da un male.

Sposato con Caterina Licari, Vito ha anche una figlia maggiore, Nina. Una famiglia molto unita che ha sempre sostenuto il figlio in lungo e in largo per l’Italia, facendolo studiare sino al successo ottenuto.

Il 3 marzo Il Volo dovrebbe esibirsi sul palco del 71° Festival di Sanremo. Ma si attendono conferme dopo questa tragica notizia. Il Volo si dovrebbe esibire mercoledì con un omaggio al compianto Ennio Morricone. Ma sappiamo che Ignazio dal palco che lo ha visto vincitore del Festival nel 2015 dedicherà quel momento a papà Vito, che lo ha sempre sostenuto nella sua carriera, sin da giovanissimo.