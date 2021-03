Laura Pausini ha vinto il Golden Globe 

01/03/2021 07:05:00

Italia premiata ai Golden Globe: nella notte è infatti arrivato l'ambito riconoscimento per Laura Pausini. "Io Sì" da "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti è stata infatti scelta come migliore canzone originale del 2020.

L'annuncio ai premi della Hollywood Foreign Press. La canzone è frutto di una collaborazione di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi. Collegata dalla sua casa la cantante ha ringraziato in italiano e in inglese: «Sono così orgogliosa, ho la pelle d'oca. Grazie mille».

«Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere». Una Laura Pausini incredula interviene poi su Facebook per ringraziare la Hollywood Foreign Press Association e Diane Warren, che ha collaborato con la cantante romagnola. «Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere "visti" - aggiunge Laura - e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano».