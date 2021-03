Marsala, il campus biomedico verrà utilizzato per le vaccinazioni

02/03/2021 12:05:00

Quanto meno serve a qualcosa. Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha annunciato ieri che una delle più note cattedrali del deserto di Marsala, il Campus Biomedico (mai aperto) che sorge accanto all'ospedale, verrà utilizzato per le vaccinazioni.

C'è da sperare che la dichiarazione di Grillo non venga smentita come quella relativa al padiglione Covid, e poi magari tra tre mesi scopriamo che non era vero nulla.

L'impegno è stato preso da Grillo in consiglio comunale, dopo le proteste di questi giorni dei cittadini sul modo caotico in cui a Marsala viene gestita la vaccinazione in ospedale. Incalzato dai consiglieri di opposizione il Sindaco ha infatti comunicato che al fine di accelerare la campagna vaccinazioni molto probabilmente l'Asp impiegherà anche il campus biomedico. Grillo ha anche aggiunto che si tratta di “un immobile di valore notevole regalato all'Asp con un semplice verbale e di cui dovremmo rivendicarne la proprietà, provando così a ridarne la destinazione iniziale a Corsi di laurea in Infermieristica”. Dopo anni di abbandono, infatti, l'edificio era stato ceduto dal precedente Sindaco Di Girolamo all'Asp. Grillo ora lo rivuole, dato che, dice, "è costato due milioni di euro. E lo abbiamo regalato all'Asp, nonostante la sua importanza strategica".