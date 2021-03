Marsala, la morte di Vito Boschetto: il dolore immenso di Ignazio alla vigilia di Sanremo

02/03/2021 07:09:00

Sta suscitando molta commozione la notizia della morte di Vito Boschetto, papà di Ignazio Boschetto, il tenore di Marsala che fa parte del famoso trio "Il Volo".

A poche ore dal ritorno de Il Volo sul palco del Festival di Sanremo è arrivata infatti la notizia terribile della morte di Vito Boschetto, domenica scorsa.

Vito Boschetto, padre del cantante marsalese de Il Volo Ignazio Boschetto, è venuto a mancare a Bologna, città in cui vive Ignazio, a causa di un improvviso male che non gli ha lasciato scampo. Per Ignazio la figura del padre è stata molto importante, oltre che affettivamente, anche per realizzare il sogno nella musica.

Vito ha infatti sempre creduto nelle capacità del figlio spronandolo fin da bambino, assecondando i suoi desideri, facendolo studiare, accompagnandolo a tanti provini, tra quelli quello per Ti Lascio una canzone, programma di Antonella Clerici che ha lanciato, singolarmente, i tre componenti de Il Volo.

Un viaggio che ha portato i tre ragazzi al successo internazionale, un successo che, è merito in parte anche alle straordinarie doti di padre di Vito Boschetto. Con la sua scomparsa Vito Boschetto lascia oltre al figlio Ignazio, la figlia maggiore, Nina, e la moglie, Caterina Licari.

Il Volo dovrebbe esibirsi con un omaggio a Ennio Morricone al Festival di Sanremo nella serata di Mercoledì 3 marzo. Nel frattempo i fan del trio stanno manifestando il proprio supporto sul profilo Instagram di Ignazio.