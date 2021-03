Dopo la morte del padre, Ignazio Boschetto oggi a Sanremo. Omaggio a Morricone con Il Volo

03/03/2021 06:59:00

Nonostante la morte del padre, Ignazio Boschetto, il tenore marsalese del trio "Il Volo", sarà lo stesso sul parco del Teatro Ariston di Sanremo per un omaggio a Ennio Morricone, durante la seconda serata del Festival, in diretta su Rai Uno.

Vito Boschetto è morto domenica, ma la notizia è trapelata solo due giorni più tardi. Il papà di Ignazio Boschetto, tenorino de Il Volo, pare essersi spento per un malore improvviso, di cui il figlio e la famiglia non hanno voluto dire. Ignazio Boschetto non ha celebrato via social la memoria del padre, non sul proprio profilo privato non su quello del trio lanciato da Antonella Clerici.

Il ragazzo, la cui presenza a Sanremo, nella seconda serata del Festival, è stata confermata da Amadeus, ha opposto un silenzio duro al rapido diffondersi della notizia, sfociata in un tentativo di ricostruire il rapporto padre-figlio.

Ignazio Boschetto e il padre Vito, morto a Bologna, dove si era trasferito per stare vicino al suo ragazzo, sarebbe stato solido. Amicale, a tratti. Vito Boschetto, che insieme a Caterina Licari ha avuto anche la figlia Nina, avrebbe sempre creduto nelle capacità del suo bambino, incoraggiandolo a cantare. Nel 2009, poi, avrebbe supportato il figlio nella partecipazione di Ti lascio una canzone, talent show che ha permesso a Ignazio Boschetto di conoscere Pietro Barone e Gianluca Ginobile, con i quali avrebbe poi formato Il Volo.

OGGI A SANREMO. Dopo aver visto l’esibizione dei primi 13 artisti Big e dei primi artisti della categoria Nuove Proposte, questa sera vedremo esibirsi i restanti cantanti di entrambe le categorie. Quindi saliranno sul palco gli altri 13 artisti categoria Big e i 4 artisti rimanenti della categoria Nuove Proposte.

Per le Nuove Proposte canteranno:

Davide Shorty

Dellai

Greta Zuccoli

Wrongonyou

Per la categoria Big canteranno:

Bugo – “E invece sì”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Gaia – “Cuore amaro”

Gio Evan – “Arnica”

La Rappresentante di Lista – “Amare”

Lo Stato Sociale – “Combat Pop”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Random – “Torno a te”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locura)”

Anche questa sera a decidere le sorti della classifica toccherà alla Giuria Demoscopica e al pubblico da casa con il Televoto. Quanto alle Nuove Proposte, si dovranno decidere i due artisti da mandare alla finale di Venerdì e i due artisti da eliminare.

Quanto agli ospiti di questa sera, avremo il campione olimpico di marcia Alex Schwazer, oro a Pechino 2008, e il Volo. Il trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiranno con un tributo al grande maestro Ennio Morricone con un medley delle colonne sonore cinematografiche più note del compositore.



Oltre a loro, Amadeus ha svelato anche la presenza di Laura Pausini per dare “un tocco di internazionalità al Festival”, essendo reduce dalla vittoria di un Golden Globe per la Miglior Canzone Originale con il brano “Io Sì (Seen)”, colonna sonora del film “La Vita Davanti A Sè” del regista Edoardo Ponti con la grandissima Sophia Loren.

Altre icone della musica italiana presenti nella seconda serata del Festival saranno: Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella. I tre celebreranno la storia del festival con due brani a testa. Gigliola Cinquetti canterà ‘Non ho l’età’ e ‘Dio come ti amo’, Fausto Leali ‘Mi manchi’ e ‘Io amo’ e Marcella Bella ‘Senza un briciolo di testa’ e ‘Montagne verdi’.