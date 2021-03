La Sicilia resta gialla, ma è allarme per il trend dei contagi. La variante inglese fa paura 

05/03/2021 12:07:00

La Sicilia resta zona gialla per la quarta settimana di fila, ma la variante inglese del coronavirus fa paura. Sono tre i nuovi casi sospetti ricoverati all’ospedale Cervello. Cresce, così, anche la paura per le varianti Covid.

A comunicare la notizia è il primario del reparto di Malattie Infettive, prof. Enzo Massimo Farinell: “La circolazione della variante inglese nella nostra Regione è ormai stata accertata. Nel nostro reparto abbiamo tre pazienti positivi che verosimilmente sono stati contagiati da questa mutazione. Ma per avere la certezza aspettiamo gli esiti del sequenziamento del genoma. Mi preme però sottolineare che non bisogna avere timore perché la variante inglese, anche se si diffonde in maniera rapida, non è più pericolosa e soprattutto è provato che i vaccini funzionano perfettamente contro di essa“.

I dati dell’Isola sono da zona gialla. Ma il trend è in crescita: i casi sono aumentati del 18,9 per cento rispetto alla settimana prima. Sono 14 i comuni siciliani in zona rossa o dove i sindaci hanno adottato ordinanze restrittive.

Nel resto del Paese la risalita della curva è evidente, negli ospedali reparti e terapie intensive sono sempre più pieni, mentre i morti viaggiano verso i 100 mila e i casi totali sono quasi 3 milioni.