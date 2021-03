Sicilia, la protesta dei chimici: "Anche noi vogliamo essere vaccinati"

06/03/2021 20:53:00

Si moltiplicano gli appelli di varie categorie professionali che rivendicano la "priorità" nella vaccinazione antiCovid.

Ad alzare la voce sono anche i chimici e i fisici. “Siamo - dice il presidente dell'Ordine interprovinciale dei chimici e dei fisici della Sicilia, Vincenzo Nicolì - circa mille professionisti impegnati quotidianamente a servizio della collettività nelle Arpa, nelle Asp, nei servizi essenziali e assistenziali svolgendo anche attività di monitoraggio di gas sanitari, analisi della qualità dell'aria nelle sale operatorie, attività di sanificazione nelle Rsa, per non parlare delle attività di caratterizzazione dei rifiuti sanitari. Nonostante le continue sollecitazioni al commissario Covid, all'assessore della Salute e al dirigente regionale del Dasoe non siamo ascoltati”.