Sicilia: un altro giovane avvocato si suicida. E' il secondo in poche settimane

07/03/2021 08:08:00

Un altro giovane avvocato, di 40 anni, si toglie la vita. E' il secondo caso in pochi giorni in Sicilia.

Pare che l’uomo abbia deciso di togliersi la vita, impiccandosi. A lanciare l’allarme alcuni familiari, preoccupati per le diverse chiamate senza risposta alla vittima. L’intervento dei vigili del fuoco e delle autorità competenti, purtroppo, si è rivelato inutile: l’uomo era già privo di vita. Sul posto, il medico legale ha constatato il decesso e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini di rito sul suicidio.

Sconosciute le cause dell’estremo gesto. Nella camera da letto sarebbe stata trovata una lettera per i genitori.

Un altro giovane avvocato morto, il terzo nel giro di due settimane, il secondo per suicidio: la categoria forense viene colpita ancora una volta, a Palermo, dalla crisi che sta mettendo in ginocchio la professione. In una nota l’Unione degli Ordini forensi della Sicilia, con il presidente, Giuseppe Di Stefano, scrive che questi “episodi preoccupano non poco, perche’ denotano la situazione di forte prostrazione e di estremo disagio in cui si dibattono i professionisti isolani.Da una parte la cronica crisi congiunturale – prosegue l’Unione forense – dall’altra la morsa della pandemia, che ha ancor di piu’ acuito il generale stato di depressione delle regioni del Sud”. “I ristori, peraltro di scarsa rilevanza economica – insiste il presidente Di Stefano – hanno riguardato gli avvocati solo marginalmente. Le istituzioni sono pronte ad ascoltare i colleghi e ad aiutarli, nei limiti delle rispettive capacita’ e competenze. Sappiano gli avvocati – conclude il comunicato – che la loro sofferenza e’ la sofferenza dell’intera classe forense e che nessuno sara’ lasciato solo in questo difficile momento storico, perche’ ci si salva tutti quanti insieme”.