07/03/2021 08:35:00

La Cooperativa Badia Grande cerca personale. Ha infatti avviato un’indagine esplorativa al fine di individuare, selezionare ed eventualmente avviare al lavoro, una serie di figure professionali, da impiegare nelle attività svolte dalla cooperativa sul territorio regionale.

In provincia di Trapani si cercano assistenti sociali, educatori professionali, amministrativi, psicologi. Qui l'avviso con le figure ricercate in tutta la Sicilia e le modalità per candidarsi.