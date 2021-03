Diocesi di Trapani, terzo appuntamento con i "Martedì della Speranza"

07/03/2021 15:00:00

Martedì 8 marzo alle ore 21 si terrà il terzo incontro dedicato all’ enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco.

In diretta sulla pagina Facebook della Diocesi di Trapani, focus puntato sui capitoli terzo e quarto del documento che si concentra sul cambio di prospettiva necessario nelle relazioni sociali e in quelle internazionali per promuovere la fraternità cercando un destino comune e sul grande tema di una “governance” mondiale delle migrazioni.

Interverranno il diacono e insegnante Gigi Arrigo e don Aldo Giordano, direttore dell’ufficio diocesano per le migrazioni.

Anche martedì prossimo è previsto uno spazio di ascolto e conoscenza di testimonianze dal territorio con: Piero Vilardi, presidente del gruppo vincenziani ad Alcamo e Dario Di Gesù, giovane impegnato nel volontariato sociale.

L’incontro sarà moderato da Dalila Ardito; conclude il vescovo Pietro Maria Fragnelli.