Coronavirus in Sicilia, i dati di oggi 9 marzo

09/03/2021 19:38:00

Coronavirus in Sicilia

Sono 595 i nuovi casi covid registrati oggi in Sicilia. I morti sono 18 e il totale delle vittime siciliane del covid sale a 4.272. La curva epidemiologica rimane stabile e pur non impennandosi non accenna comunque a calare.

Numeri sostanzialmente positivi anche per la pressione nelle strutture ospedaliere siciliane. Attualmente i ricoverati sono 777 (ieri erano 789) dei quali 112 in terapia intensiva (ieri erano 120) e 669 in area medica (ieri erano 775).

Il bilancio conta anche 1.774 guariti e così il numero degli attuali positivi continua a scendere: sono 14.202 dei quali 13.425 in isolamento domiciliare. Sono stati processati 22.842 tamponi e il tasso di positività è dunque stabile al 2,6%.

Palermo è zona che più preoccupa perché registra la metà di tutti i casi siciliani. Ecco il dettaglio.

Palermo: 45.979 casi complessivi dall'inizio della pandemia (295 nuovi casi); Catania: 42.777 (106); Messina: 20.197 (44); Siracusa: 10.935 (44); Trapani: 10.784 (14); Ragusa: 8.653 (30); Caltanissetta: 7.217 (25); Agrigento: 6.466 (36); Enna: 4.490 (1)