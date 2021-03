Imprese al collasso, Valeria Grasso: "Il governo fermi gli sfratti"

09/03/2021 19:09:00

Valeria Grasso, costretta per anni a vivere in una città che non era la sua per avere denunciato alcuni mafiosi consegnandone alla giustizia 25 di loro, oggi grida l’allarme e il rischio costante che vivono le imprese.

“Il Covid-19 ha messo in ginocchio famiglie intere - si legge in una nota della testimone di giustizia - ha portato al collasso numerose imprese che rischiano di finire in mano alla criminalità organizzata se non ci saranno tutti gli aiuti concreti da parte delle istituzioni preposte. Tante aziende in Sicilia, aperte con sacrificio, oggi risultano chiuse non per la pandemia ma perché la politica non si è mostrata all’altezza del ruolo e, quindi, non ha saputo programmare gli interventi per scongiurare alle imprese e alle famiglie di cadere nella rete della malavita. Per evitare tutto questo è necessario, tempestivamente, che il governo vari dei provvedimenti che non consentano le procedure degli sfratti, non si possono lasciare intere famiglie senza un tetto o costringerle a chiudere le proprie attività perché impossibilitate a pagare l’affitto. Oggi urlo il diritto di essere tutelati - conclude la Grasso - finché si è in vita e non ricordati in morte".