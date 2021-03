Vaccino, Sicilia: è il turno degli over 70. Ecco come fare per prenotarsi

10/03/2021 08:52:00

Ieri si è diffusa la falsa notizia che era già attivo il servizio per la prenotazione del vaccino da parte degli over 70 in Sicilia. In realtà l'assessore Razza ha detto un'altra cosa: dato che AstraZeneca è stato autorizzato anche per gli anziani, non malati, e in Sicilia ci sono scorte sufficenti, "al più presto" parte la vaccinazione per gli over 70. Questo "al più presto" non significa subito, ma, probabilmente, tra oggi e domani le persone potranno cominciare a prenotarsi. In queste ore si stanno caricando i dati degli aventi diritto, circa mezzo milione di siciliani, nella piattaforma.

Quindi, i siciliani tra i 70 e i 79 anni, riceveranno il vaccino AstraZeneca. Tra loro sono esclusi i malati gravi, ai quali è destinato Pfizer o Moderna, le cui dosi sono però scarse.

Per la prenotazione si può andare sul sito siciliacoronavirus.it o chiamare l' 800 00 99 66, basta comunicare il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale, e si avrà una data, un orario e un luogo per la prima dose. Una volta all’hub vaccinale si dovranno consegnare i moduli per il consenso, per il trattamento dei dati personali e per l’autocertificazione oltre al questionario con le informazioni sul proprio stato di salute che sarà esaminato dal medico prima di autorizzare la vaccinazione.