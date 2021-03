Trapani, Floriana Poma: da Amici e Italia's Got Talent alla fiction su Rai Uno

11/03/2021 10:40:00

Dai palcoscenici di Amici e Italia' s Got Talent alla fiction. La trapanese Floriana Poma nel cast di Makari, la fiction di Rai Uno che andrà in onda il 15, il 16, il 22 e il 29 marzo. Quattro puntate ambientate in Sicilia e ispirate ai romanzi di Gaetano Savatteri.

La giovane è stata scelta dal regista Michele Soave e calcare il set della fiction, per lei trapanese doc è stata una grandissima emozione.

Al programma di successo Italia' Got talent Floriana Poma si è esibita con la Gypsy Musical Academy conquistando il Golden buzz, ossia la finale. Una performace che ha deliziato la giuria composta da Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Ma la talentuosa trapanese ha anche partecipato al talent televisivo Amici di Maria De Filippi.



Floriana è nata a Erice il 25 agosto 1995, ha una sorella e si è diplomata al liceo scientifico Fardella, poi si è trasferita a Torino per proseguire gli studi all'Università. Ha iniziato a studiare canto sin da bambina, prendendo prima lezioni private e poi frequentando l'Accademia Setticlavio. Dopo le esibizioni ad Amici e a Italia' s Got Talent è approdata alla fiction.