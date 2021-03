Il lotto sospeso di AstraZeneca anche in provincia di Trapani. Ecco a chi è andato

12/03/2021 13:24:00

E' stato somministrato anche in provincia di Trapani il lotto "sospetto" del vaccino AstraZeneca, che è stato sospeso ieri dopo i due decessi in Sicilia. Sulla vicenda, che va ricostruita senza allarmismi, potete leggere un articolo cliccando qui.

Il lotto si compone di un milione di dosi. Di queste in Sicilia sono state distribuite 20.500 dosi. Il lotto è ABV2856. Ne sono già state inoculate oltre 18 mila.

Del lotto sospeso sono state somministrate 2.516 dosi in provincia di Trapani ad insegnanti ed appartenenti alle forze dell'ordine. Ripetiamolo: i fastidi post vaccino sono noti (c'è chi ha avuto anche febbre alta ...), ma il vaccino è sicuro, e già milioni di persone in Italia e nel mondo lo stanno ricevendo senza conseguenze. Quindi non c'è da allarmarsi.

Ieri si è aperta la campagna vaccinale per le persone tra 70 e 79 anni con lo stesso farmaco (una circolare ministeriale sconsiglia la vaccinazione con Astrazeneca per i soggetti "a rischio").

Intanto sono tutti negativi gli alunni che si sono sottoposti allo screening a Paceco. Sono 320 i tamponi eseguiti ieri nella palestra dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Paceco, e nessuno è risultato positivo. È stata testata la maggior parte degli alunni, considerando anche le cinque classi del plesso Eugenio Pacelli che si trovano in quarantena fiduciaria da alcuni giorni, da quando un docente è risultato positivo al Covid-19.