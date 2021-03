Fusione Trapani-Erice, prima "uscita ufficiale" del Comitato

12/03/2021 07:00:00

Il Comitato per la fusione di Trapani ed Erice ha incontrato a Palazzo Cavarretta, a Trapani, i presidenti dei Consigli comunali di Trapani ed Erice Giuseppe Guaiana e Luigi Nacci.

Nel corso dell'incontro sono state illustrate le linee programmatiche e la direzione in cui intende muoversi il Comitato per giungere all'obiettivo della fusione dei comuni di Trapani ed Erice. Per il Comitato erano presenti Salvatore Aleo, Giusy Bonomo, Giovanni De Santis, Gero Accardo, Nino Licata.

Può considerarsi la prima uscita ufficiale del COMITATO VOGLIAMO TRAPANI ED ERICE UN SOLO COMUNE che, proprio per rispetto dei protocolli istituzionali e di interlocuzione con rappresentanti politici, amministrativi e di governo del territorio, ha deciso di strutturarsi secondo un preciso organigramma.

Presidente: Salvatore Aleo; Vicepresidente vicaria: Giusy Bonomo; Vicepresidente portavoce; Giovanni De Santis; Segretaria: Lory Di Vita; Tesoriere: Vito Callotta; Segretario organizzativo e referente con le istituzioni: Gero Accardo; Consiglieri: Antonino Licata, Filippo Asaro, Ezio Ricevuto, Fausto Garuccio, Orazio Mistretta; Presidente onorario: Ignazio Grimaldi.

Organo dei Garanti: Avv. Salvatore Alagna; Dott. Lelio Brancato; Avv. Giancarlo Pocarobba. Addetto Stampa: Fabio Pace.

Il Comitato inoltre costituirà sei gruppi di lavoro per analizzare i diversi aspetti e i risvolti giuridici, amministrativi, economici, sociali, urbanistici, culturali che implicitamente deriveranno sia dalle frasi prodromiche, sia da quelle successive al processo di fusione dei comuni di Trapani ed Erice.





Brevi schede dei componenti il Comitato:

SALVATORE ALEO: 46 anni, esperto di strategie e marketing aziendale. Ideatore e fondatore della pagina Facebook “Vogliamo Trapani ed Erice un solo Comune”

GIUSY BONOMO: 44 anni, analista contabile, operatrice all'interno di una finanziaria, esperienze nella ristorazione, oggi collabora nell'attività economica di famiglia. È presidente del consiglio di istituto Giangiacomo Ciaccio Montalto

GIOVANNI DE SANTIS: 51 anni, svolge da 30 anni attività professionale ricoprendo ruoli dirigenziali presso istituzioni musicali e teatrali, pubbliche e private. Dal 1998 al 2012 è stato consigliere comunale a Trapani.

LORY DI VITA: 48 anni, insegnante da 30 presso il IV circolo di Trapani Guglielmo Marconi.

VITO CALLOTTA: 82 anni, ragioniere esperto contabile, già economo al Consorzio di Bonifica di Birgi.

GERO ACCARDO: 77 anni, docente in pensione dell'istituto Tecnico per geometri Biagio Amico, componente del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e componente del Consiglio Scolastico provinciale con funzione di vicepresidente della giunta.

ANTONINO LICATA: 48 anni, comandante di imbarcazioni da diporto titolare di licenza taxi. Gestisce un'attività turistica che opera su Trapani e provincia.

FILIPPO ASARO: 64 anni, vigile del fuoco in pensione.

EZIO RICEVUTO: 54 anni, consulente bancario presso l'Istituto Intesa San Paolo dal 1992.

FAUSTO GARUCCIO: 58 anni, commercialista e revisore dei conti, consulente tecnico del Tribunale di Trapani, dal 2001 esercita la libera professione con studio a Trapani.

ORAZIO MISTRETTA: 60 anni, medico, referente dipartimentale di medicina scolastica, coordinatore medici rete covid19 scuole, vice presidente provinciale Società Italiana Medicina Generale.