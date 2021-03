Marsala, cestino dei rifiuti rimosso e gettato in mare allo Stagnone

12/03/2021 11:14:00

Un grosso cestino dei rifiuti in ferro è stato buttato in mare nella Laguna dello Stagnone, di fronte la piazza di contrada Spagnola. Per alcuni giorni è rimasto lì, senza che nessuno lo togliesse. Sono intervenuti alcuni cittadini che, armati di volontà e rispetto per l'ambiente, lo hanno presso e sistemato da dove era stato rimosso. Un gesto di grande senso civico che controbilancia, purtroppo, quello scellerato di chi ha avuto l'idea di fare tutto ciò: rimovere il cestino dei rifiuti dal suo posto e gettarlo in mare come se fosse la cose più normale del mondo.