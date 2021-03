Trapani, approvato il progetto. Ecco come diventerà Cappuccinelli

13/03/2021 12:00:00

La Giunta comunale di Trapani ha approvato il progetto per la riqualificazione urbana del popolare rione Cappuccinelli.

Importo 15.000.000 euro. Somme che rientrano nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. Gli interventi interesseranno alcuni edifici che saranno ristrutturati, ma anche le reti fognarie, l'illuminazione pubblica, le aree a verde, la riqualificazione del campetto di piazza Tenente Caruso, il recupero della struttura sportiva tra la via Cafiero e la via Cappuccinelli, la realizzazione di Locali per servizi socio-assistenziali.

Con Decreto del 16.09.2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha definito i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione che gli enti eleggibili a finanziamento dovranno trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Comune parteciperà all'avviso pubblico con il progetto di riqualificazione urbana e sociale del rione popolare.