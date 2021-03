Torta fredda pesche e mascarpone e panna. Ecco la ricetta

14/03/2021 17:00:00

La torta fredda pesche e mascarpone e panna e un dolce goloso e cremoso, perfetto per la primavera-estate. Si prepara con pochi ingredienti facile da reperire, ma soprattutto la particolarità di questa ricetta è la cottura, infatti non necessita di cottura ma bensì una volta preparata va lasciata riposare in frigo.

Possiamo personalizzare la torta fredda come più ci piace, nel mio caso ho utilizzato le pesche, ma possiamo variare con qualsiasi frutto.

Preparare questa ricetta è davvero molto semplice, perfetta in qualsiasi momento della giornata.

Per scoprire tutti gli ingredienti necessari e il procedimento per realizzare questo dolce, vedi video qui sotto: