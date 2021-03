Ferrovie, Santangelo (M5S): "Ripartono i lavori sulla Linea Palermo-Trapani via Milo"

14/03/2021 22:00:00

"Con la nomina dei commissari straordinari, possono finalmente ripartire i lavori delle 59 opere ritenute strategiche dal decreto Semplificazioni". Ad affermarlo è il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

"Tra le opere che vedranno finalmente ripartire i cantieri c'è anche la tratta ferroviaria Palermo-Trapani (via Milo), per cui è stato individuato come Commissario straordinario il dott. Filippo Palazzo, Dirigente Rfi in quiescenza, al quale auguro buon lavoro. In Sicilia le altre opere che saranno sbloccate riguardano l'asse AV/AC Palermo-Catania-Messina, la messa in sicurezza della diga di Pietrarossa (EN-CT) e il rilancio del Polo della cantieristica navale nel Porto di Palermo".

"Lo sblocco dei lavori in queste infrastrutture fondamentali per il Paese - continua Santangelo -è stato possibile grazie alle semplificazioni normative e amministrative fortemente volute dal MoVimento 5 Stelle al Governo, con il decreto Sblocca cantieri e poi con il decreto Semplificazioni. Per formalizzare le nomine previste dallo Schema di DPCM, mancava il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, arrivato giovedì. Entro pochi giorni il DPCM finale sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e finalmente potranno ripartire i lavori anche nella Linea Palermo-Trapani, una tratta ferroviaria fondamentale per il nostro territorio" ha concluso il senatore Santangelo.