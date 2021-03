Marsala, da domani si può buttare l'indifferenziato anche nelle isole ecologiche

14/03/2021 06:35:00

Amministrazione comunale di Marsala ed Energetikambiente hanno convenuto di autorizzare lo smaltimento del rifiuto secco (rsu) nelle isole ecologiche, nonché nei centri di raccolta fissi e mobili.

Questi i siti e gli orari in cui, da Lunedì prossimo – oltre alle diverse tipologie di rifiuti - si potrà conferire anche l'indifferenziato:

Isole ecologiche

- Lungomare (ex Salato), da Lunedì a Domenica dalle ore 7 alle 19

- Zona Signorino, da Lunedì a Domenica ore 13/19

Isola ecologica mobile

- via Istria, da Lunedì a Venerdì ore 14:30/19:30; Sabato ore 8:30/13:30

Centri Raccolta (CCR)

- c.da Cutusio e c.da P. Fiumarella, da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle ore 12