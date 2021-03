Mazara, conclusa la gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazine pubblica

15/03/2021 00:35:00

Aggiudicata a Mazara la gara per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti cittadini di pubblica illuminazione anno 2021.

Con un ribasso del 20.71% l’impresa 3B srl di Favara si è aggiudicata la gara d’appalto effettuata dall’amministrazione comunale nella piattaforma Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione), per un importo netto di aggiudicazione dei lavori di 207mila 301.96 euro oltre Iva ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di euro 8.031,82 oltre Iva.

Presidente della commissione di gara è stato il dirigente del settore “Servizi alla Città e alle Imprese” arch. Maurizio Falzone; responsabile unico del procedimento: l’ing. Marcello Bua; progettista e direttore dei lavori: il geometra Salvatore Ferrara dell’ufficio tecnico comunale.

Da fine aprile l’impresa aggiudicataria dell’appalto, 3B srl di Favara, subentrerà all’impresa Siat srl di Sciacca aggiudicataria del servizio per il periodo 2019/2020.

I cittadini che riscontrassero malfunzionamento degli impianti di illuminazione possono effettuare le segnalazioni via mail o telefonando in giorni ed orari di ufficio al numero 0923671512. Per la determinazione aggiudicazione e verbali di gara, Clicca qui.