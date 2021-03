Coronavirus, in Sicilia 523 nuovi casi. Incremento preoccupante, ma niente allarme

15/03/2021 18:00:00

Sono 523 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 21.455 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 107 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 718. In isolamento domiciliare 13.931 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 2.797.107 tamponi.

I DATI SETTIMANALI. In Sicilia i nuovi casi di Covid sono aumentati del 28,1 per cento ma l'incidenza dei contagiati rispetto alla popolazione resta la più bassa d'Italia. I nuovi dati relativi alla settimana 7-14 marzo segnano un peggioramento rispetto a quella precedente: si è passati da 3.830 a 4.419 nuovi casi (+589, +21,8 per cento). Un incremento preoccupante ma ancora sotto i livelli di guardia: secondo il nuovo decreto Draghi per finire automaticamente in zona rossa si devono superare 250 nuovi casi su 100 mila abitanti a settimana, l'Isola invece è a 93 casi su 100 mila (la settimana prima erano stati 88 su 100 mila). L'indice di trasmissione (Rt) ha però sforato il limite di 1 anche nell'intervallo inferiore.

Con questi dati, che saranno presi in considerazione venerdì dalla cabina di regia dell'Istituto superiore di sanità, l'Isola sarebbe finita in zona arancione dalla prossima settimana.

DUE NUOVE ZONE ROSSE. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone rosse in Sicilia: sono i comuni di Caltanissetta e Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. L'ordinanza entrerà in vigore domani, 16 marzo, e sarà valida per i successivi 14 giorni, fino al 30 marzo. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle due città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi registrati negli ultimi giorni e certificato dalle rispettive Asp, dice la Regione. Venerdì scorso erano diventate zona rossa, per 15 giorni, i comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia di Agrigento. Ed era stata disposta la chiusura delle scuole in 24 comuni fino al 20 marzo.