Trapani, la Curia Vescovile puntualizza sull'immobile romano

15/03/2021 17:32:00

A seguito degli ennesimi articoli di stampa che riportano in maniera errata e fuorviante la vicenda di un immobile della Diocesi sito in Roma, la Curia Vescovile, per dovere morale, rende noto che l’immobile suddetto è un appartamento di proprietà ed esclusiva pertinenza della Diocesi di Trapani.

Sin dal momento dell’acquisto e fino a poco tempo fa, è stato adibito a casa di studio per sacerdoti e seminaristi impegnati nelle specializzazioni presso le Università pontificie e, in casi particolari, all’ospitalità di singoli o famiglie della Diocesi per specifiche e gravi esigenze di salute.

Dallo scorso anno, conclusa la necessità dell’accoglienza per motivi di studio, l’appartamento è stato, infine, affittato ad un professionista.

Curia Vescovile di Trapani