Questa sera su RaiUno la prima puntata della fiction Makari

15/03/2021 07:40:00

Makari, l'attesa fiction di RaiUno ambientata tra San Vito Lo Capo, Custonaci e tanti altri comuni della provincia di Trapani, andrà in onda questa sera, 15 marzo 2021, dalle 21.30.

La nuova fiction in quattro puntate è ambientata proprio nel golfo che si estende tra i Comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo e ha come protagonista Claudio Gioè che smessi i panni del mafioso, questa volta è un investigatore: Saverio Lamanna, palermitano che torna in Sicilia da Roma, personaggio ironico, divertente.

La trama: Lamanna torna nella sua terra d’origine dopo che un passo falso gli fa perdere il prestigioso lavoro di portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno. In Sicilia, appesantito dalla disfatta, cerca di fare pace con il proprio passato ed il suo territorio natale, riscoprendosi come scrittore. Una scrittore con il pallino delle indagini, tanto da diventare estremamente curioso e da ficcare il naso nei vari casi che gli si proporranno.

C'è molta Sicilia in questa fiction, oltre che per i luoghi dove è ambientanta e per i protoganisti anche nella sigla che, per l’occasione, è stata scritta dal marsalese Ignazio Boschetto e interpretata proprio dal trio de Il Volo.

“E’ una Sicilia raccontata da un 25enne che l’ha vissuta attraverso i racconti e le immagini che vivo ogni estate, a San Vito Lo Capo. E’ un brano attaccato alle tradizioni”, queste le parole di Ignazio Boschetto.

