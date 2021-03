FuniErice, approvata la modifica dello statuto. Caso chiuso?

16/03/2021 08:50:00

La FuniErice cambia rotta. Il Consiglio comunale della Vetta, infatti, ha approvato le modifiche allo statuto della società. In aula la maggioranza ha retto, nonostante le contestazioni dell'opposizione.

Alla fine con otto consensi favorevoli le modifiche allo statuto sono state approvate grazie anche ai voti, fondamentali, degli ex socialisti Alastra e Nacci. La FuniErice, pertanto, cambia corso. Assente in aula il presidente del Cda Franco Palermo per motivi personali. Ascoltato, invece, telefonicamente Germano Fauci direttore della FuniErice che ha espresso le sue perplessità sulle modifiche. Poi il voto e la vittoria del Sì. Caso chiuso?