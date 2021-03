San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino: "L'unico modo per uscire dalla crisi è la vaccinazione"

16/03/2021 06:00:00

Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito Lo Capo, la Finanziaria del Governo Musumeci non prevede un euro per i ristori degli operatori turistici. Qual è lo stato di salute delle imprese del settore turistico-alberghiero nella sua cittadina che sono la maggioranza delle imprese?

Nella comunità come la mia che rappresenta il 44% del turismo della provincia di Trapani e che vive essenzialmente di turismo, il covid che si protrae da più di un anno ha messo in ginocchio gli operatori turistici, in modo particolare i ristoratori. Con l’inizio della primavera bar, ristoranti e alberghi cominciavano ad aprire, ora sono totalmente fermi. Questo crea un danno economico non indifferente. E’ necessario che arrivano gli aiuti e bisogna fare in modo che arrivino e presto e che siano proporzionati ai flussi economici veicolati ad esempio da una realtà turistica come San Vito Lo Capo. Gli aiuti in alcuni casi devono ancora essere ricevuti e quelli che sono arrivati sono veramente esigui. Ci auguriamo con questo nuovo Governo, che pare stia portando nuovo slancio alla lotta al Coronavirus con le vaccinazioni, si possa portare un po’ di tranquillità agli operatori economici e coloro i quali vivono di turismo.

Sindaco Peraino, arrivano segnalazioni di cittadini da diversi comuni, che lamentano il fatto che devono fare parecchia strada per andare a fare i vaccini. Come sta andando a San Vito La Capo? Dove lo stanno facendo i suoi concittadini?

In questo momento gli over 80 vanno a Trapani. Credo che in seguito l’input sia quello di fare in modo che si faccia nel territorio cittadino. Noi possiamo mettere a disposizione il Centro Congressi, la Palestra Comunale, gli spazi ci sono per fare in modo che tutti possano fare il vaccino, secondo le fasce d’età e secondo le tempistiche dettate dai dpcm e dalle indicazioni del governo nazionale. Credo che se non si fa a livello territoriale non si possa arrivare entro settembre a vaccinare l’80% della popolazione, così come viene detto da chi in questo momento ha l’onere di stabilire le tempistiche. Evidentemente ogni ente locale deve fare la propria parte e noi siamo disponibili a mettere a disposizione le nostre strutture necessarie, l’unico modo che abbiamo è quello della vaccinazione, non possiamo continuare ad aprire e chiudere in modo particolare nelle realtà turistiche, e per questo è necessario vaccinarsi.

Sindaco Peraino, sono in molti a chiedere la vaccinazione spinta per le isole, per farle diventare covid-free. San Vito Lo Capo è per sua natura anche un po’ un’isola, non è agevolissimo arrivare ed è staccata da altri contesti urbani, anche voi potete chiedere di essere considerati come un’isola e diventare covid-free, perché davvero per voi il turismo è fondamentale come per le isole e le altre mete di pregio in Sicilia.

Noi siamo un’isola sulla terraferma. Per arrivare a San Vito si arriva da solo una via d’accesso e tant’è che in occasione del primo lockdown siamo riusciti ad ottenere una situazione di tipo insulare. Dopo qualche comportamento non corretto di alcuni concittadini, ad oggi, dopo che ci siamo resi conto che il virus può colpire tutti, siamo in una situazione con 1 o 2 positivi e quindi nulla di grave. Se tutti rispettassimo le regole favoriremmo anche le attività economiche. Se ognuno di noi fa il suo, mantiene le distanze, indossa la mascherina, potremmo aiutare la nostra terrà ad uscire da questo momento, al di là dei vaccini che rimangono fondamentali.

Sindaco, è andata in onda la prima puntata di Makari, la fiction che secondo la Rai potrebbe sostituire Montalbano, è una straordinaria e grande vetrina per San Vito e per tutta la provincia di Trapani.

Una fiction importate non solo per San Vito ma per l’intero territorio della provincia. Ringrazio Palomar per aver ambientato in questa parte della Sicilia la fiction tratta dai testi di Gaetano Savatteri, un amico di San Vito che vive le vacanze a Makari. Per noi è un momento di orgoglio, per San Vito Lo Capo, ma sicuramente una vetrina di promozione per tutte e altre località, Makari, la Riserva dello Zingaro, coinvolte in questa fiction. E’ un bellissimo messaggio di un territorio pronto ad accogliere e ospitare chi vuole trascorrere delle vacanze al contatto con la natura, in serenità, con il gusto del buon cibo e la cultura dei nostri territori. Mi auguro che Makari possa sostituire Moltalbano, rappresenterebbe per questa parte della provincia di Trapani un grande veicolo di promozione. Noi abbiamo fatto partire come Comune di Sa Vito la nostra campagna nazionale sui social, poi seguirà una campagna internazionale anche nei Paesi che hanno già fatto tantissime vaccinazioni come Inghilterra, Stati Uniti, Germania, Israele, per dire ai loro cittadini: venite qui in provincia di Trapani, dove si può fare la vacanza all’aria aperta, con i percorsi trekking, il mare, e dove si può fare una vacanza in sicurezza.