Marsala, beccati ad abbandonare i rifiuti e c'è chi cerca di distruggere la telecamera

17/03/2021 15:33:00

C'è anche chi cerca di distruggere la telecamera di controllo, così potrà lasciare i rifiuti con tutta tranquillità, tra le persone inquadrate mentre in giro a Marsala abbandonano i loro sacchetti dell'immondizia.

Succede nel centro storico come nelle contrade. Scendono in strada e in un angolino lasciano i propri rifiuti. In alcuni casi lo fanno guardandosi intorno, per evitare che qualcuno nei paraggi li possa vedere. Ciò che colpisce, tra quelli che abbandonano i rifiuti nel video in questione - potete vedere qui sotto - è la conclusione, con questo "personaggio", un vero "campione di civiltà" che si accorge della telecamera e una volta individuata prende una sorta di asta per cercare di sradicarla dal palo dove è installata.

"Sono immagini come queste che fanno rendere conto di quanto lavoro ci sia ancora da fare - commenta il sindaco di Marsala Massimo Grillo sulla sua pagina facebook - specialmente a livello civico e culturale. Stiamo lavorando perché scene come queste non si ripetano più. Continueremo a sorvegliare e reprimere queste condotte".