19/03/2021 00:00:00

A Trapani vive una delle 50 specie di piante più rare al mondo.

E' la "calendula maritima", che germoglia nei pressi del porto di Trapani. Una specie delicatissima, e in via d'estinzione. E tra le piante più rare al mondo, e per una serie di coincidenze biologiche che solo madre natura sa mescolare, nasce proprio qui, a Trapani. Ecco il servizio di Geo su Rai Tre.