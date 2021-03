L'app per le strisce blu a Marsala. Verso la riattivazione

19/03/2021 11:41:00

Si sblocca la questione legata all'app per il parcheggio nelle strisce blu a Marsala. E si spera che presto la comoda app per la sosta a pagamento possa tornare attiva dopo mesi di sospensione.



Sono sei gli operatori economici cui il Comune di Marsala, dopo la verifica dei requisiti, affiderà il servizio di riscossione della sosta a pagamento tramite l'applicazione di telefonia mobile (APP dedicata). Il provvedimento a firma del dirigente della Polizia Municipale, di fatto, chiude la procedura – avviata con una delibera della Giunta Grillo - per riattivare il servizio interrotto alcuni mesi per il subentrato “principio di liberalizzazione della concorrenza”. Questo, sancito dalla stessa Autorità Garante per la Concorrenza del Mercato, contempla che possano coesistere diversi modelli di gestione della sosta a pagamento: con riconoscimento di un aggio al fornitore da parte del Comune oppure con commissione diretta per l'utente che utilizza la piattaforma del fornitore. A-Tono, Easypark Italia, Flowbird Italia, Mycicero, Park It e Telepass Pay sono le Società di cui si dovrà accertare il possesso dei requisiti, prima di affidare loro il servizio di sosta a pagamento sulle strisce blu tramite App Mobile.