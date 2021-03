Siamo messi male: impennata di contagi e di ricoveri in Sicilia 

19/03/2021 18:09:00

Sono 859 i nuovi positivi in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri sempre in crescita negli ultimi tre giorni, ieri i nuovi contagiati erano stati 789. In aumento anche il tasso di positività che oggi è del 3,6% a fronte di 23.761 tamponi processati. Rispetto a 7 giorni fa i nuovi casi sono aumentati del 27%.

Salgono le terapie intensive (+4) mentre scendono i ricoveri in ospedale. Nelle ultime 2 ore ci sono da registrare nuovi 15 decessi.



Attualmente in Sicilia ci sono 15.784 positivi di cui 726 ricoverati in ospedale, 121 in terapia intensiva e 14.973 in isolamento domiciliare. Salgono a 144.162 i guariti ma purtroppo aumentano anche i decessi che sono giunti a un totale di 4.412.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 370 casi, a Catania 90, a Messina 81, a Siracusa 58, a Trapani 37, a Ragusa 55, a Caltanissetta 75, ad Agrigento 61, a Enna 32.

A livello nazionale sono 25.735 i positivi al test del coronavirus. Ieri erano stati 24.935. Sono invece 386 le vittime in un giorno (ieri erano state 423). Il tasso di positività è stabile al 7%. Sono 3.364 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 31 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 249). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate persone, con un incremento di 164 unità nelle ultime 24 ore.