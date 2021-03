"Ho prenotato il vaccino domiciliare a Trapani: non è venuto nessuno ..."

20/03/2021 16:56:00

Egregio Direttore di Tp24.

Le scrivo per un disservizio verificatosi in data 19/03/2021.

L'otto Febbraio 2021 mi collego nel sito della Regione Siciliana prenotazione vaccino Coronavirus, sito perfettamente funzionante in pochi click prenoto per l’appuntamento del vaccino, per i miei suoceri entrambi novantenni, “IL TUO APPUNTAMENTO PER IL VACCINO ANTI-COVID 19 – IL TUO CODICE DI PRENOTAZIONE E’ __________________ - DETTAGLI APPUNTAMENTO: CENTRO VACCINALE TP – VACCINAZIONE DOMICILIARE – DATA 19/03/2021 TARDA MATTINATA DALLE 12:00 ALLE 13:00.

Ci organizziamo si chiede un permesso (un giorno di ferie) per essere presenti.

Alle 14:00 considerando che non si è visto nessuno telefoniamo al numero verde 800-009966, dopo alcuni minuti risponde una signora che ci dice che loro non sanno niente il loro compito è solo di disdire gli appuntamenti e rifare la prenotazione, comunque ci consiglia di rivolgersi al centro vaccini della sua zona, ASP di appartenenza, oppure al medico di famiglia (che subito interpellato ci comunica di non sapere).

Ci diamo da fare alla ricerca di qualche numero di telefono e troviamo uno dell’ASP di Trapani, proviamo diverse volte nessuno risponde (forse numero errato oppure erano a pranzo).

Il presidente della Regione Siciliana va bene che comunica che esiste il sito funzionante perfettamente ma se poi nessuno si presenta agli appuntamenti oppure non comunica che per qualsiasi motivo la vaccinazione non può essere effettuata, considerando che per la prenotazione devi indicare anche il numero di telefono in cui ti arriva un codice per accedere alla prenotazione, quindi sono a conoscenza anche del numero di telefono dove fare l’eventuali comunicazioni.

Non serve solo andare in TV per comunicare il funzionamento del Sito oppure presentarsi all’apertura dei centri vaccinali per fare passerella se poi non vengono controllati i passaggi successivi, fino al completamento di tutta la procedura.

ENZO