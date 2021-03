Reddito di cittadinanza, Palermo prima città in Italia. Trapani al 4° posto nell'isola

20/03/2021 15:00:00

Palermo con 63 mila nuclei familiari beneficiari che percepiscono il reddito di cittadinanza, pari al sei per cento del totale è al primo in Italia in rapporto alla popolazione mentre è al terzo posto tra le città italiane con maggiori erogazioni dopo Napoli e Roma. Nel capoluogo campano le famiglie interessate sono state 143 mila, pari al 14 per cento del totale. Nella capitale 68 mila, pari al sette per cento del totale. A Palermo l’importo medio è di 660 euro.

Le città più interessate dal reddito di cittadinanza in Sicilia sono Catania (47 mila famiglie), Messina (19 mila) e Trapani (16 mila). Subito sotto la soglia psicologica delle 15 mila famiglie troviamo Siracusa, poi Agrigento (14 mila), Caltanissetta (9 mila) e Ragusa (7 mila). La provincia meno interessata dal reddito è Enna, con poco meno di 5 mila famiglie. Va osservato che i numeri sono proporzionati alla popolazione. Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza – destinata alle famiglie i cui componenti abbiano età pari o superiore a 67 anni – i nuclei percettori sono stati poco più di 15 mila, per 18 mila persone interessate. L’erogazione media è di 260 euro. Il maggior numero di famiglie interessate si trova a Palermo, quasi cinquemila, il numero più basso a Enna, 370.

Le famiglie siciliane che hanno percepito il reddito di cittadinanza nel mese di febbraio 2021 sono 205 mila, per un totale di oltre 500 mila persone. L’assegno medio supera di poco i 600 euro. Sono i dati dell’osservatorio dell’Inps, che monitora l’erogazione dei sussidi in tutto il Paese. Nell’isola la provincia più interessata è quella di A livello nazionale, scrive l’Istituto nazionale di statistica, le famiglie beneficiarie sono state “oltre un milione”, e le persone coinvolte “due milioni e 300 mila”. L’importo medio a nucleo “è stato pari a 560 euro”. Numeri in diminuzione rispetto a gennaio, a causa dell’aggiornamento della documentazione necessaria per ottenere l’assegno. “Un’analoga flessione era stata registrata anche lo scorso anno, nello stesso periodo”. Oltre la metà delle erogazioni si concentra al Sud e nelle Isole, con circa 670 mila famiglie beneficiarie, corrispondenti a un milione e 600 mila persone. L’importo medio dell’assegno è di 590 euro. Al Nord le famiglie interessate sono 190 mila, pari a 380 mila persone. L’assegno medio è di 490 euro. Numeri più modesti al Centro, con 140 mila famiglie destinatarie del sussidio. La platea è di 290 mila persone, e l’importo medio di 520 euro.