Coronavirus, la Sicilia trema: verso quota mille. Sale l'indice di contagio

20/03/2021 10:34:00

Aumentano i casi di coronavirus in Sicilia, e aumenta anche la velocità di trasmissione del virus, dato che l variante inglese è ormai prevalente.

In tutto ciò sono riprese a pieno ritmo le vaccinazioni. Ieri sono state in Sicilia quasi 16.000 (ne parliamo qui).

La Sicilia è in zona arancione da una settimana, e con questi numeri, ormai, lo sarebbe a prescindere dalle decisioni del governo Draghi. Piuttosto, in tanti, soprattutto giovani, continuano a fare finta di nulla, organizzando feste e momenti di assembramento, come è accaduto ieri a Partinico (ne parliamo qui).

Sono 859 i nuovi contagi registrati ieri in Sicilia su 23.761 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 121 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 726. In isolamento domiciliare 14.937 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 2.898.109 tamponi.

Questo è il primo week end in zona arancione in Sicilia. Stop dunque ad alcune consuetudini dell'ultimo periodo, niente spostamenti tra i comuni, niente colazioni e pranzi seduti in bar e ristoranti.