Oggi si ricordano le vittime di mafia. Con la speranza che sia azione quotidiana ... 

21/03/2021 06:00:00

“A ricordare e riveder le stelle – cultura e memoria”: questo il tema che accompagnerà la XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La Giornata della Memoria e dell’Impegno ricorda tutte le vittime innocenti delle mafie, oggi riconosciuta per legge, e rinnova in nome di quelle vittime l’impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione.

“Il 21 marzo – spiegano gli organizzatori – è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricucire, costruendo insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle vittime. È una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire, al fine di porre al centro della riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, diritto che appartiene alla persona vittima, ai familiari della stessa, ma anche a noi tutti”. Lo slogan scelto quest’anno è A ricordare e a riveder le stelle e proprio per vivere il simbolo della giornata, “Libera” ha chiesto ai ragazzi di realizzare una stella.

“Ogni anno centinaia di nomi di vittime innocenti vengono letti nel giorno della memoria. Un elenco che si deve tenere sempre presente, non solo oggi. Ogni volta che si affronta il tema delle mafie, c’è sempre qualcuno che prova a fare dei distinguo, soprattutto quando si prova ad informare. Ecco questi nomi devono essere memoria collettiva di quanto dolore e violenza le mafie hanno portato e continuano a portare nel nostro Paese. È necessario che si ritorni ad una reale tensione antimafia che sembra essere scemata negli ultimi anni, a fronte di immani sacrifici della magistratura e dele forze dell’ordine. Poi, appena si prova a raccontare il lavoro svolto, qualcuno si lamenta e protesta. Come se tutti le vite spezzate che si ricordano oggi non appartenessero alla nostra coscienza civile. C’è bisogno di massima attenzione e soprattutto rintuzzare questi maldestri tentativi di silenziare chi racconta le mafie”. Così ì commissari M5S della commissione Antimafia.

"Ancora più insopportabile é il dolore dei familiari di chi, vittima innocente di mano mafiosa, viene dimenticato dalla collettività. Oggi, nella ‘Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie’, il mio pensiero va, in particolare, alle donne e agli uomini della nostra Isola che hanno pagato con la vita il prezzo della legalità, della giustizia, dell’attaccamento al dovere, del servizio agli altri. Nel lunghissimo elenco dei nomi e cognomi scanditi oggi durante la commemorazione, tanti, troppi, sono di cittadini siciliani. Il nostro impegno, nel continuare una battaglia che mai deve vedere abbassare la guardia, è immutato, in loro onore e per tutti i cittadini onesti di questa Isola”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.