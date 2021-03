Il Marsala Futsal si prepara a tornare in campo dopo l'ok del Coni per la ripresa del campionato

21/03/2021 12:20:00

Tramite il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC - LND – CR Sicilia, numero 206 del 19 marzo 2021 anche il CONI ha autorizzato la ripresa dei campionati regionali ma di interesse nazionale.

Il C.O.N.I. Nazionale, su richiesta della F.I.G.C., ha riconosciuto il "Preminente interesse nazionale" per i Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile ed i Campionati di Serie "C1" Maschile e Femminile Regionale.



Stante quanto precede, in vista della ripresa per giorno 11 Aprile 2021 dei predetti Campionati, da Sabato 20 Marzo 2020 le Società interessate potranno riprendere gli "Allenamenti".

Con questo anche il Marsala Futsal che rientra in uno dei campionati sopracitati, vale a dire la Serie C1 di calcio a cinque maschile, ritenuto di interesse nazionale perché è il massimo campionato regionale, riprende la preparazione in vista del ritorno in campo, previsto per il weekend tra il 10 e l’11 aprile p.v.

Quanto precedentemente comunicato dagli organi federali, (C.U. 205 del 16 marzo 2021), i campionati riprenderanno tra il 10 e l’11 aprile per concludersi entro il 30 giugno 2021. Si riprenderà dalla giornata in cui erano stati sospesi ad ottobre, per la serie C1 di calcio a cinque dalla sesta giornata. Si rispetterà il cronologico andamento di tutto il girone di andata fino al 23 maggio, al termine del quale si procederà stilando una classifica e formando due poule nominate Poule A e Poule B. Escludendo quindi la possibilità di retrocessione.

La poule “A” promozione, sarà composta dalle prime otto squadre classificate al termine del girone di andata e suddivise in due raggruppamenti da quattro, dai quali usciranno le prime due classificate che si andranno ad affrontarsi in semifinale a campo neutro per poi giocarsi la promozione in serie B con la vincente della poule A del girone “B” di serie C1.

La poule “B” sarà composta dalle restanti sei classificate al termine del girone di andata e saranno suddivise in due triangolari. Al termine di tutte le gare previste, le prime due classificate di ogni triangolare si affronteranno in una semifinale a campo neutro per poi giocarsi la vittoria della poule B con la vincente dei triangolari del girone orientale di serie C1. La vincente riceverà un credito in federazione pari a euro 2.000,00, che saranno sgravati compensati per l’iscrizione al campionato per la stagione 2021/22.

Non è di certo stata una decisione semplice, quella di riprendere il campionato, visti anche gli ultimi risvolti che a livello nazionale e soprattutto regionali, per quanto concerne la Sicilia, i contagi e i ricoveri in terapia intensiva – causa COVID - sono in progressivo aumento. Tuttavia la proposta avanzata dalla LND e di concetto con il Consiglio Federale è stata resa possibile con l’applicazione del protocollo anti COVID attualmente in atto per la serie D di calcio. Saranno previsti, pertanto, i tamponi alla vigilia di ogni gara per tutti i componenti squadra. Tamponi che saranno a carico delle Società ma che dovrebbero essere alleggeriti dal “Decreto Sostegno”, varato nelle ultime ore dal Governo Nazionale.

Giovanni Ingoglia