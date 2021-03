21/03/2021 20:00:00

Da domani, lunedì 22 marzo, cambia l'orario invernale del trasporto urbano con gli autobus. Alcune corse inoltre saranno incrementate. Lo rende noto che il servizio municipale autotrasporti del Comune di Marsala

Gli orari resteranno operativi - in via sperimentale - per un mese, nel corso del quale l'Amministrazione effettuerà verifiche riguardanti il flusso dell’utenza. A seconda degli esiti, linee e orari potrebbero essere oggetto di rimodulazione. Qui il nuovo orario.