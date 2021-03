E' morto Don Giuseppe Fullone, storico parroco della Madonna del Paradiso di Mazara 

21/03/2021 19:58:00

È ritornato alla casa del Padre, nella mattinata di oggi, Domenica 21 marzo , don Giuseppe Fullone.

Nato a Cerda l’8 giugno 1943 entra all’età di 12anni in un istituto dove maturerà al si vocazione.La vicinanza ,il contatto con i deboli, i disagiati e i poveri , lo porta a maturare l’idea di entrare a far parte della famiglia del Beato Giacomo Cusmano “Boccone del povero”. Il 14marzo 1969 venne ordinato presbitero e inviato a Roma. Svolgerà la sua azione missionaria in Congo, ritornato dal Congo venne trasferito a Palermo presso “la casa del fanciullo” e presso la Parrocchia Cuore Eucaristico di Gesù .

Dal marzo del 1987 fino al qualche mese fa ha svolto il suo ministero sacerdotale presso il Santuario Maria Ss del Paradiso a Mazara del Vallo, custodendo il quadro miracolo della Vergine del Paradiso, promuovendone la devozione .

La vita di padre Giuseppe Fullone è stata incentrata sulla frase del beato Cusmano della “Carità senza limiti” facendosi presenza e dono per tutte quelle persone sole: giovani, anziani e disagiati.