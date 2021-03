Castelvetrano, un caso di scabbia in ospedale. Un uomo in isolamento

21/03/2021 09:04:00

Un caso di scabbia all'ospedale di Castelvetrano. Si tratta di un anziano di 90 anni, di Campobello di Mazara, che da tempo avvertiva un forte prurito in tutto il corpo fin quando si è reso necessario il ricorso all'ospedale.

I medici del pronto soccorso hanno diagnosticato la malattia infettiva che ha bisogno di cure particolari. Attualmente l'uomo si trova da due giorni in isolamento, in attesa di un posto letto in una struttura sanitaria idonea.

La scabbia è malattia infettiva della pelle, provoca oltre al prurito, piccole lesioni cutanee e può degenerare nella scabbia crostosa che di manifesta con eruzioni della pelle squamose.

C'è abbastanza apprensione in ospedale. La scabbia infatti ha un periodo d'incubazione di tre settimane e la profilassi e i controlli, come nel caso del Covid, vanno estesi ai familiari della persona colpita dalla malattia e anche alle persone che sono state in contatto.