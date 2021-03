Coronavirus, aumento dei ricoveri in Sicilia. Vaccini, 6mila medici di famiglia ancora fermi

22/03/2021 06:00:00

Sono 13 i nuovi positivi in provincia di Trapani secondo i dati del ministero della Salute. E sono in leggera diminuzione i nuovi positivi in Sicilia anche se risalgono i ricoveri.





Intanto, 6mila medici di famiglia sono fermi al palo, aspettano ancora di poter iniziare a vaccinare, attendono la circolare della Regione e la convocazione delle Asp.

La situazione nelle scuole di Marsala - Da qualche giorno si assiste ad una nuova fase "isterica" del rapporto con il Covid. Dal liberi tutti di una settimana fa, quando i contagi erano scesi di molto in pochi giorni, si è passati alla richiesta di chiusure totali, dato che la variante inglese è ormai dominante anche nella nostra città e il contagio si diffonde più rapidamente e anche nelle scuole. Va anche detto che al "Paolo Borsellino", ospedale Covid, ci sono solo un pugno di ricoverati (solo uno in terapia intensiva) e che la terza ondata, comunque, nel resto d'Italia è già arrivata al picco e sta cominciando la discesa.

L'ultimo bollettino vede a Marsala 147 contagi. Una crescita molto rapida, perchè il giorno prima erano 120, i positivi. Ci sono diversi focolai e molte scuole sotto osservazione, come per esempio la scuola Sirtori, dove è stata sospesa l'attività didattica in presenza a causa di diversi contagi tra bambini, familiari e docenti. Tamponi per tutti, e da lunedì si torna in classe.

In città continua, lenta, la campagna di vaccinazione all'ospedale "Borsellino". Il Sindaco e l'Asp si erano impegnati a mettere a disposizione il campus biomedico che sorge accanto l'edificio, ma ancora non è pronto. Molti sono convinti che farà la stessa fine del padiglione, sempre accanto all'ospedale che doveva essere pronto a Maggio, e ancora non si vede nulla, nonostante i lavori siano iniziati ufficialmente il 3 di dicembre scorso

I dati della Sicilia - Sono 699 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia su 24.073 tamponi processati. Il tasso di positività è del 2,9% (sabato era stato del 2,8%). Purtroppo ci sono da segnalare ancora 8 decessi (in totale finora 4.430) e aumentano i ricoveri (+20) e le terapie intensive (+3). Sono 232 i guariti.

Attualmente sono 16.192 le persone positive in Sicilia di cui 876 ricoverati in ospedale e 125 in terapia intensiva. La distribuzione nelle province vede Palermo 342, Catania 74, Messina 56, Siracusa 50, Trapani 13, Ragusa 31, Caltanissetta 70, Agrigento 61, Enna 2.

Vaccini, i medici di famiglia: "Pronti, aspettiamo l'Asp" - «I medici di famiglia sono pronti e attendono ancora di essere coinvolti dall’Asp nella campagna vaccinale anti-covid accanto ai loro assistiti in tutti i luoghi». Così Luigi Galvano, segretario regionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale). «Lo scorso 8 marzo - rimarca Galvano - abbiamo firmato l’accordo per il coinvolgimento dei medici del territorio (medici di famiglia, di guardia medica, dell’emergenza e della medicina dei servizi) nella campagna vaccinale. Un potenziale di 6.000 medici fermi al palo».

«Ad oggi purtroppo - rileva il segretario regionale - ancora l’accordo non è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale né è stata emessa dall’assessorato la circolare esplicativa che deve dettare alle Asp le modalità di coinvolgimento dei medici, considerato che il protocollo è molto articolato perché prevede la vaccinazione nei loro studi, a domicilio del paziente, nei centri vaccinali e presso le guardie mediche. A questo si aggiunge che le Asp non hanno ancora attivato tavoli di lavoro per rendere esecutivo il protocollo così come abbiamo richiesto». «La circolare sulle modalità di caricamento dei dati penso sarà pubblicata domani, comunque sia i medici di medicina generale se vogliono intanto possono venire nei centri vaccinali, dove abbiamo gli spazi adatti, a darci una mano, come stanno facendo i medici ospedalieri e il cui contributo si sta rivelando fondamentale, senza di loro non ce l'avremmo fatta». Così il direttore del Dipartimento pianificazione dell’Assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, replica al segretario della Fimmg.

I dati in Italia - Sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sabato erano stati 23.832. Sono invece 300 le vittime in un giorno (401 il giorno prima). I casi totali da inizio epidemia sono 3.376.376, i morti salgono invece a 104.942. Ci sono in Italia 571.672 attualmente positivi, con un aumento rispetto a sabato di 6.291. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.699.762 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 13.526. Sono 277.086 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 354.480. Il tasso di positività risale di mezzo punto al 7,2% (sabato era al 6,7%).

Sono 3.448 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 61 più di sabato nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 232 (sabato erano stati 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 unità nelle ultime 24 ore.

Da oggi nuove misure anticovid, e nuovi cambi di colore per le regioni. La Sardegna diventa arancione. Stesso colore per il Molise che lascia la zona rossa: