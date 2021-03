Coronavirus, ecco quando l'Italia ripartirà

22/03/2021 08:51:00

E' la domanda che ci facciamo tutti: quando torneremo alla normalità? Una prima risposta la possiamo dare. Se tutto va bene con i vaccini, secondo i piani, il 25 Giugno, dicono gli esperti, il tasso di letalità del coronavirus sarà simile a quello di un'influenza.

Nel senso che si passerà ad una mortalità di uno su mille contagiati, anzichè undici su mille, l'attuale, con una migliore gestione da parte degli ospedali e la liberazione della metà dei posti letto occupati. E' quello che scrive oggi Il Corriere della Sera.

Il commissario Figliuolo, poi, conta di arrivare a Settembre all'80% della popolazione vaccinata, traguardo che metterà fine all'emergenza.

Nonostante l’aumento costante di strutture per le inoculazioni, i nuovi arrivi di medici pronti alle iniezioni e presto anche il coinvolgimento delle farmacie, nemmeno questa settimana la soglia delle somministrazioni di vaccini in Italia potrà andare oltre le 200 mila al giorno. Non ci sono abbastanza fiale per correre di più. Al momento, la capacità di inoculazione è il doppio delle dosi disponibili. In attesa del siero di Johnson&Johnson, si punta sull’arrivo di oltre 333 mila dosi di Moderna e i nuovi stock di Pfizer previsti, mentre mercoledì prossimo ne arriveranno altre 279 mila da AstraZeneca. I numeri dei carichi giunti finora sono però ancora troppo bassi rispetto all’aggiornamento delle cifre di inizio marzo: all’appello mancherebbero – stando alle liste delle previsioni del primo trimestre – almeno quattro milioni di dosi, pur prevedendo l’arrivo di altre due milioni entro il

prossimo tre aprile.

Il coronavirus in Italia

Persone vaccinate (2 dosi): 2.483.191 (4,16% della popolazione)

Prime dosi (totali): 5.324.929 (8,93% della popolazione)

Attualmente positivi: 571.672

Deceduti: 104.942 (+300)

Dimessi/Guariti: 2.699.762 (+13.526)

Ricoverati: 30.932 (+484)

di cui in Terapia Intensiva: 3.448 (+61)

Tamponi: 46.890.903 (+277.086)

Totale casi: 3.376.376 (+20.159, +0,6%)

Il tasso di positività, che sabato era al 6,7%, ieri è salito al 7,3%.

Dopo un mese di crescita, la settimana che si è chiusa ieri ha registrato un calo di contagi sui sette giorni precedenti: l’1,5% in meno. In termini assoluti, i nuovi casi questa settimana sono stati 153 mila, contro gli

oltre 156 mila della scorsa.

Ieri mattina all’aeroporto di Pratica di Mare è arrivato il secondo carico di vaccini Moderna, per un totale di 333 mila 600 nuove dosi.

In 35 città studenti di ogni età, genitori e insegnanti, sono tornati a manifestare per chiedere la riapertura delle scuole.

L’International Peace Boureau, organizzazione umanitaria che coinvolge 70 Paesi del mondo, ha candidato medici, infermieri e operatori sanitari italiani al Nobel per la pace.