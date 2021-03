Coronavirus, solito pasticcio con i dati a Palermo

22/03/2021 10:34:00

C'è chi parla di errore, chi di aggiornamento. C'è il solito pasticcio con i dati a Palermo per quanto riguarda il coronavirus.

Secondo i dati aggiornati attualmente i casi positivi sarebbero 2944 registrati a Palermo e 4836 se si guarda all’intera provincia. Un dato, dunque, che statisticamente rappresenta neanche mezzo punto percentuale della popolazione residente, esattamente lo 0,40 per cento sul totale della popolazione. Il rapporto precedente che risale all’8 marzo ed era stato fornito dall’Asp di Palermo, invece, contava soltanto a Palermo oltre 11mila casi positivi e 12.700 complessivamente in tutta la provincia. Una differenza sostanziale che portava il rapporto quasi a 1,5 con un numero di casi tre volte maggiore.

Come mai? Il dato attualizzato è poco superiore ad un terzo di quello precedente e ridimensiona totalmente l’allarme.

I nuovi dati saranno al centro di una riunione oggi in prefettura per valutarli e prendere una decisione sul da farsi. L’idea sembra essere quella di non prorogare l’ordinanza che vieta di allestire i mercati rionali nei quartieri della settimana circoscrizione, provvedimento che scadrà mercoledì, e di revocare. l’altra ordinanza che vieta la vendita degli alcolici dopo le 18 che se non azzerata scadrebbe il 5 aprile.

Quella di Palermo resta nettamente la provincia con più contagi: 342 nelle ultime 24 ore. Sono 2.944, invece, i casi attuali di Coronavirus nel capoluogo, come ha comunicato il sindaco Leoluca Orlando.