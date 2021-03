Trapani, la Colombaia inserita dal ministero tra le opere da recuperare con il Recovery Fund

23/03/2021 16:45:00

Il ministero della Cultura ha inserito il castello della Colombaia si Trapani tra le opere da recuperare con il Recovery fund. A renderlo noto è stato il presidente della Regione, Nello Musumeci: “Il Ministero ha accolto la richiesta avanzata dal mio governo. Il recupero della Colombaia – ha aggiunto il governatore - servirà da volano al segmento del turismo culturale e quindi all'economia del Trapanese e non solo. Un ulteriore tassello per il rilancio di un'area sulla quale, fin dal nostro insediamento, stiamo lavorando alacremente».

«La Colombaia - aggiunge l'assessore ai Beni culturali, Alberto Samonà - è un luogo di straordinaria importanza storico-culturale, uno dei principali simboli della città di Trapani. Il suo recupero va nel solco di quella politica di valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale che stiamo portando avanti senza sosta. Il suo restauro sarà un momento fondamentale per il rilancio economico dell'intero territorio». A commentare la notizia che la città di Trapani attendeva da tempo, il senatore Santangelo: “

“Abbiamo sempre sottolineato l'importanza di questi fondi che grazie al lavoro del precedente Governo siamo riusciti ad ottenere dall'Europa. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in questi giorni all'esame del Parlamento, prevede uno stanziamento complessivo di 223 miliardi di euro che potranno essere utilizzati per il rilancio del nostro Paese e del Mezzogiorno, anche tramite il recupero di opere come la Colombaia di Trapani e in generale del nostro patrimonio culturale e per la promozione del turismo, per i quali al momento sono stati previsti 8 miliardi di euro”.