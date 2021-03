Covid-19, i dati di oggi in Sicilia. Contagi stabili, 22 le vittime 

24/03/2021 19:06:00

Sono 765 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 2.9%, in diminuzione rispetto a ieri.



La Sicilia resta nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.493. Il numero degli attuali positivi è di 16.387 con 102 casi in meno rispetto a ieri; i guariti sono 845. Negli ospedali i ricoverati sono 931, 4 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 119, due in meno.

I dati provinciali - La distribuzione nelle province vede Palermo 259, Catania 116, Messina 78, Siracusa 65, Trapani 26, Ragusa 14, Caltanissetta 71, Agrigento 107. Enna 29.