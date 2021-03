Funerali vietati per Gaspare Allegra, il nipote di Messina Denaro morto domenica in montagna 

25/03/2021 15:33:00

Funerali in forma pubblica vietata per Gaspare Allegra, il giovane avvocato di Castelvetrano, morto domenica durante un'escursione in montagna in Lombardia. La decisione, presa dalla Questura di Trapani, è legata alla strettissima parentela di Allegra con Matteo Messina Denaro. Era infatti figlio della sorella Giovanna e di Rosario Allegra (deceduto a sua volta al 41bis). Gaspare Allegra, che era emigrato al nord due anni fa, non era stato coinvolto in alcuna seria indagine (se non per una contestazione relativa ad un giro di scommesse illegali), ma l'ingombrante parentela ha convinto la Questura a vietare i funerali, con le polemiche di amici e parenti.

Allegra è morto domenica in un incidente durante un'escursione (nonostante i divieti imposti dalla zona rossa) in montagna in provincia di Lecco. E' caduto in un dirupo da un'altezza di trecento metri.

La Procura di Lecco ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della sua morte e ha disposto l'autopsia. Il giovane verrà sepolto a Santa Ninfa.

Scrive Il Giorno: "Che si sia trattato di un incidente sembra sussistano pochi dubbi, ma con il 37enne c'era solo il fratello Francesco di un paio d'anni più giovane, arrivato a inizio mese apposta per trascorre qualche settimana con lui. I magistrati vogliono però a quanto pare fugare ogni dubbio ed accertare che non si sia trattato di un delitto, né di una faida familiare. Gaspare risultava del resto indagato a piede libero in un'inchiesta antimafia proprio sui traffici dello zio primula rossa..."