19/05/2024 21:08:00

Lotta tra la vita e la morte da quattro giorni un bambino di sei anni di Catania. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'isola di Gozo a Malta.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia maltese, il bambino sarebbe caduto in una piscina privata mentre si trovava in vacanza.

Il piccolo sarebbe quasi annegato in una residenza di via Sant’ Andrea a Swieqi, nella regione settentrionale dell’isola.

Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente e, purtroppo, non è il primo caso. E' stato soccorso sul posto dai sanitari che poi lo hanno trasferito presso l’ospedale maltese "Mater Dei", a Gozo, purtroppo in condizioni gravissime.