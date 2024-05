19/05/2024 17:45:00

Due agenti penitenziari sono rimasti feriti al culmine di una rissa tra detenuti avvenuta nel carere Pietro Cerulli di Trapani.

Protagonisti alcuni reclusi del reparto Adriatico. Una volta dato l’allarme sono interventi i due poliziotti, un sovrintendere e un agente per riportare l’ordine. Aggrediti da uno dei detenuti sono finiti in ospedale. Per loro non ci sono gravi conseguenze, la prognosi è pochi giorni.